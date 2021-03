Campania: garante disabili, anno difficile, cresciute disuguaglianze e discriminazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Ufficio del Garante - spiega Colombo - ha compiuto l’impossibile per tutelare i diritti delle persone con disabilità: ha gestito oltre 2500 segnalazioni, svolto funzioni di monitoraggio, di facilitazione e di sollecitazione rispetto alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici, agli enti locali e ai soggetti privati, ha dato puntuale informazione di provvedimenti, leggi, sentenze e iniziative di interesse per il mondo della disabilità, ha dato vita ad appositi canali di comunicazione, anche attraverso il restyling del sito internet istituzionale ed i social media, i comunicati stampa, le partecipazioni a convegni, trasmissioni in tv, webinar e video conferenze) per tenere alto il livello di attenzione sulle problematiche delle persone con disabilità. È stata promossa l’adozione della Carta dei Diritti delle Persone con Disabilità in Ospedale ed organizzata una Rete sociale per la collaborazione con tutti i soggetti interessati alla materia. Si è promossa la costituzione di parte civile per la tutela dei diritti delle persone con disabilità". (segue) (Ren)