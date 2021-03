Ambiente: Abruzzo, disponibili 490 mila euro per il Centro agrometeorologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Implementazione ed adeguamento tecnologico del servizio agro-climatico della regione Abruzzo, afferente al Centro agrometeorologico regionale che gestisce a Cepagatti (Pe) e Scerni (Te) una rete di monitoraggio "finalizzata a rendere più complete le informazioni climatiche utili a calibrare al meglio le attività agricole del territorio regionale, in particolare nelle aree ad alto valore naturalistico facenti parte della rete 'Natura 2000'". In proposito sono previste 22 stazioni agrometeorologiche di nuova generazione, da installarsi su nuovi siti regionali, oltre ai servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell'efficienza della rete mediante interventi di adeguamento tecnologico sulle 25 stazioni esistenti e a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo assetto della rete di 47 stazioni elettroniche. È quanto prevede il progetto di rafforzamento delle conoscenze agro-climatiche nell'ambito delle azioni del Psr Abruzzo. Nei giorni scorsi è stato pubblicato un bando comunitario per l'acquisto delle nuove stazioni e per la manutenzione delle 47 complessive, tra vecchie e nuove. Il costo previsto è complessivamente di 490.200 euro: il relativo bando di gara mediante procedura aperta, pubblicato sulla Guue, ha come base d'asta l'importo di 392.786.89 euro. (segue) (Gru)