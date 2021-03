© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sembra che l'assessore alla sanità della Sicilia, ora dimesso, facesse 'spalmare' i morti affinché la sua Regione non diventasse rossa. Se il fatto fosse confermato, ci dovrebbero essere conseguenze serie. Non si può barare sui dati della pandemia per guadagnare punti politici". Lo scrive su Twitter, Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani. (Rin)