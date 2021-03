Camorra: blitz contro clan Lo Russo, 8 misure cautelari a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 soggetti, 5 dei quali già in carcere, ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina aggravata dall'uso delle armi e diverse estorsioni, con l'aggravante di aver commesso i reati per agevolare il gruppo camorristico clan Lo Russo e per conseguire il controllo criminale di Miano e territori limitrofi, Chiaiano, Piscinola, Marianella, Colli Aminei. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli a seguito delle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale della locale Procura. Le indagini hanno consentito di individuare i responsabili di una rapina e due estorsioni consumate nel territorio di Miano in danno dei titolari di attività commerciali negli affiliati al "gruppo di Ngopp Miano", fazione del clan Lo Russo. Tra i destinatari del provvedimento anche i capi del gruppo, Luigi e Gaetano Cifrone, arrestati lo scorso ottobre per la gestione delle piazze di spaccio di hashish ed eroina. Tra i destinatari del provvedimento anche Gennaro Caldore detto Genny cioccolato, Stefano Di Fraia e Pasquale Pandolfo, già in carcere per sequestro di persona a scopo di estorsione consumato lo stesso giorno della rapina.(Ren)