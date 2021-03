Sardegna: Coldiretti e Consorzi Agnelli Igp, per Pasqua 1 agnello su 2 di origine estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre un agnello su due (55 per cento) presente nei banchi frigo per Pasqua è di origine estera. È quanto emerge da una indagine dei Consorzi di Tutela delle tre Igp Agnello di Sardegna, Abbacchio Romano e Agnello del Centro Italia e Coldiretti Sardegna. Dei 550 mila agnelli made in Italy venduti per Pasqua circa 300 mila provengono da Romania, Ungheria, Spagna, Grecia e Slovacchia. Gli agnelli arrivano vivi in Italia, dopo lunghi viaggi, spesso ammassati e senza acqua e senza il minimo rispetto del benessere animale, come quelli provenienti dall'Ungheria direzione Puglia fermati la scorsa settimana dalla Polizia. Si tratta inoltre di agnelli svezzati, che nonostante la mole, spesso finiscono sui banchi frigo come agnelli da latte. (segue) (Rsc)