Ue: Gelmini, Aiccre richiama a ruolo fondamentale Europa

- "La vostra associazione richiama al ruolo fondamentale dell’Europa, e credo che sia importante, con gli amministratori locali, non perdere di vista lo spirito dei padri fondatori dell’Unione". Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali e Autonomie, Maristella Gelmini, intervenendo in videoconferenza all’assemblea congressuale nazionale dell’Aiccre, Associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa. "E' encomiabile il fatto che voi, avendo ruoli chiave nei territori, sentiate la necessità di portare avanti un dialogo e un confronto sui temi che riguardano l’Ue, che anche all'interno della difficile stagione che stiamo vivendo, svolge un ruolo vitale", ha aggiunto. "Le nostre città sono state trasformate in questo anno dalla pandemia, per lunghi mesi sono state rese quasi irriconoscibili, eppure quel tessuto sociale che è fatto di relazioni e di socialità, quel tessuto democratico ha retto, ed io sono convinta che vinceremo la battaglia della ripartenza e la battaglia per sconfiggere il Covid. Lo faremo anche grazie all'impegno di tutti coloro che, a qualsiasi livello istituzionale, si sono impegnati per reggere l’urto causato dal virus", ha concluso la ministra. (Rin)