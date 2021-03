Enti locali: Castelli, 463 milioni a Comuni e Province, raggiunta intesa su decreti riparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'ultima riunione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stati raggiunte le intese necessarie sui criteri di riparto di alcune risorse stanziate con gli ultimi provvedimenti che vanno, tra l’altro, a compensare i ridotti introiti che gli Enti locali stanno registrando a causa dell'emergenza pandemica. Sblocchiamo così molte risorse che, purtroppo, erano rimaste ferme a causa della crisi di governo. In questi giorni, infatti, sono in firma i decreti interministeriali che, per il solo 2021, destinano oltre 463 milioni di euro". Lo rende noto in un comunicato la viceministra all'Economia, Laura Castelli. "Sul totale - spiega -, 220 milioni andranno ai Comuni (200) e Città metropolitane e Province (20), come acconto per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, tenuto conto delle perdite di gettito connesse alla emergenza epidemiologica. 48.169.410 euro sono destinati quale ristoro per i mancati introiti derivanti dall'esenzione della seconda rata Imu per il 2020 relativamente agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività economiche indicate dal decreto-legge n.137/2020". (segue) (Com)