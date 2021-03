Covid: Curcio, ricognizione Regioni per capire livello capacità somministrazione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo fatto una ricognizione Regione per Regione per capire il livello di somministrazione attuale e come arrivare alle famose 500mila somministrazioni di vaccino al giorno, che ovviamente non mi aspetto arrivino domani mattina”. Così il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Affari sociali della Camera sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini. (Rin)