Covid: Toti, ad aprile lasciare tutti colori zone e iniziare a programmare estate

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, "ha grande equilibrio istituzionale, ieri è stato cortese, non nei toni, ma nella sostanza. Tra le altre cose ha detto che anche lui non vede l'ora di riaprire ma tutti, purtroppo, però, poi tutti noi ci scontriamo con i dati della pandemia". Lo ha detto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1 il governatore della Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti. In merito alla cancellazione della zona gialla "ho detto a Draghi che sarebbe opportuno reinserire tutte le zone, senza escluderle a priori. Se ci sono degli indicatori li utilizzerei, avrei lasciato tutto com'è, le zone hanno funzionato meglio che altrove. E anzi ho detto al premier di iniziare a programmare l'estate: penso che potremmo farlo entro fine aprile e l'inizio di maggio se continuiamo così col piano di vaccinazione". (Rin)