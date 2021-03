Sardegna: Sulcis Iglesiente, assessore Pili, ascoltare territorio per rilancio con risorse programma europeo Jtf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel percorso di decarbonizzazione, tracciato nel Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), sono previste alcune misure che riguardano il Sulcis Iglesiente con importanti effetti socio-economici e occupazionali. Perciò, la Regione è chiamata ad elaborare proposte di investimento per il territorio nell'ambito della nuova programmazione europea, cogliendo le occasioni di rilancio economico dell'area, ulteriormente penalizzata dalla crisi economica generata dall'emergenza sanitaria". Lo ha detto l'assessore regionale dell'Industria, Anita Pili, al termine della riunione di Agenda Industria (in videoconferenza) sulle nuove opportunità di investimento offerte dal programma europeo "Just transition fund", al quale hanno partecipato i consueti componenti del tavolo regionale (Confindustria, Confapi e sindacati), oltre ai rappresentanti delle Unioni dei Comuni (Sulcis, Arcipelago del Sulcis, Metalla e Mare) e dei Comuni. (segue) (Rsc)