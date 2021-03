Napoli: Lega, povertà diffusa è dramma vivo in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il drammatico tema della povertà diffusa è stato al centro della puntata di "Dillo alla Lega", appuntamento settimanale in diretta Facebook sulla pagina della Lega Napoli, dove cittadini, rappresentanti della società civile e ed esponenti del partito si confrontano sul futuro di Napoli. Ospiti della puntata, moderata dal giornalista Giancarlo Borriello, sono state Simona Sapignoli, responsabile per il programma elettorale, e la giornalista Alessandra Iannuccilli, da anni attiva nel volontariato". L'annuncio in una nota del partito napoletano. Alessandra Iannuccilli ha spiegato: "Oggi alle mense della Caritas e della Comunità di Sant'Egidio affluiscono settecento persone al giorno, e moltissime sono quelle in difficoltà che non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Bisogna rivedere le politiche di welfare e sostegno: il Campania il 41 per cento dei residenti rischia la povertà, siamo la peggiore regione d'Europa. Il rischio povertà dipende non solo dal reddito: un esempio sono i ristoratori, che non hanno più nulla, a conferma di come la parola povertà ora ha un significato diverso rispetto a qualche anno fa. "Accanto al welfare servono politiche di sviluppo, che in altri Paesi ci sono, qui non ne vedo". (segue) (Ren)