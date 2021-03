Campania: Gallo (M5s), parlamentari sostengano proposta per ristori Deiulemar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invito tutti i parlamentari a firmare la proposta di legge depositata dal titolo 'ristoro per i risparmiatori delle società «emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante". Lo ha dichiarato in una nota il deputato del M5s Luigi Gallo: "La norma riguarda un equo risarcimento per risparmiatori truffati dalle società. Uno dei casi che ha coinvolto 13mila risparmiatori campani è quella che riguarda la truffa finanziaria della società di navigazione Deiulemar. In particolare si tratta di estendere benefici garantiti dal Fondo indennizzo risparmiatori". Gallo ha spiegato: "L'estensione anche ai risparmiatori persone fisiche che hanno acquistato strumenti finanziari di debito emessi da società che non svolgono attività di intermediazione finanziaria e/o bancaria, iscritte nell'elenco Consob e che sono state dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato ovvero sottoposte ad altre procedure concorsuali, i cui amministratori legali o di fatto, siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva ovvero per le quali sia stato accertato che i soci, gli amministratori o la medesima società abbiano raccolto abusivamente risparmio tra il pubblico". Infine ha concluso: "Si firma sulla piattaforma geocom della Camera dei Deputati per sostenere una misura di giustizia sociale per i cittadini della sua regione, giacché la proposta ha come finalità quella di risarcire parzialmente migliaia di truffati che non trovano alcun ristoro o forme di risarcimento con gli strumenti legali attualmente in vigore". (Ren)