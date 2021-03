Vaccino: Carnevali (Pd), visita Figliuolo e Curcio in Lombardia aiuterà risposte certe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'audizione di oggi del commissario straordinario Figliuolo "ho chiesto di ottimizzare il sistema di prenotazioni vaccinali e di verificare la tempistica di alcune regioni, Lombardia compresa, dove non esiste la possibilità di scegliere dove e quando vaccinarsi, oltre alla mancanza di un solido ed efficace sistema di vaccinazione domiciliare per gli over 80 con invalidità al 100 per cento o per i più fragili che ancora oggi non hanno nemmeno un orizzonte temporale su quando sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione. Se tutti concordiamo con le 'raccomandazioni ad interim' sulle quali tanto abbiamo battagliato come Pd in Parlamento e che le Regioni hanno sottoscritto, bisogna essere poi conseguenti e garantire soprattutto a chi rimane isolato nei servizi semiresidenziali o al proprio domicilio di vedere garantita la propria sicurezza, soprattutto ora che il sistema di approvvigionamento è più rodato e certo". Lo afferma in una nota Elena Carnevali, capogruppo Pd in commissione Affari sociali della Camera. "Sono sicura - prosegue - che la visita di domani in Lombardia del commissario Figliuolo e del capo della Protezione civile Curcio aiuterà ad avere risposte certe, invece della vaghezza quotidiana della Regione alle tante mortificate aspettative dei cittadini lombardi, soprattutto i più fragili. Di una dose di sano pragmatismo abbiamo bisogno, visto che in altre Regioni si sta procedendo per classi di età, avendo già vaccinato gli over 80, e utile sarebbe aiutare le Asst lombarde per la chiamata diretta per la prenotazione dei pazienti già in carico alle aziende ospedaliere, che sta procedendo troppo lentamente". (Com)