Campania: M5s, vergognoso bando provincia Salerno che cerca restauratori gratis

- "Quello dei bandi e degli avvisi pubblici contenenti proposte di lavoro in ambito culturale da svolgere gratuitamente rappresenta un fenomeno tutto italiano che conosciamo da tempo, lesivo dei diritti dei lavoratori e di tutto il mondo della cultura. Ma stavolta la provincia di Salerno batte tutti". Così gli esponenti del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura al Senato: "Con un avviso esplorativo pubblicato il 26 marzo rivolto a restauratori "con cui realizzare uno o più progetti di restauro di opere d'arte di proprietà della Provincia di Salerno", non solo si richiede un impegno a titolo gratuito, ma ci si spinge oltre. In quell'avviso si può leggere testualmente: 'Le proposte progettuali e la realizzazione degli interventi non dovranno comportare oneri per l'Ente e pertanto saranno realizzate a cura e spese del restauratore'". Incredibile ma vero". (segue) (Ren)