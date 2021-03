Piemonte: Regione, via libera in commissione alla Legge di Stabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Licenziata poi, all’unanimità, la Pdl 101 per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile con uno stanziamento di 50 mila euro annui e presentata da Domenico Ravetti (Pd). Sulla base dell’importanza, anche storica, del lavoro come strumento di emancipazione delle donne, il documento si prefigge di incentivare l’occupazione femminile, anche con l’istituzione di un registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere. Prevista una riduzione per tre anni dell’Irap nel caso di assunzione di donne lavoratrici. La Commissione ha anche esaminato la Pdl 100, presentata da Daniele Valle (Pd), per riconoscere e promuove il ruolo e la funzione delle "cooperative di comunità". Questi enti rappresentano un modello di innovazione sociale in cui i cittadini di una comunità si organizzano per essere produttori e fruitori di beni o servizi, favorendo sinergia, occasioni di crescita e coesione all’interno di una comunità. Comunità che si trovano generalmente in territori caratterizzati da condizioni di vulnerabilità. Al completamento dell’esame dell’articolato rimane la norma finanziaria. (Rpi)