Covid: Sardegna, aumentano contagi, scuole chiuse ad Olbia da domani fino a 10 aprile

- Scuola chiuse ad Olbia da domani e fino al 10 aprile. Lo ha disposto con un'ordinanza il sindaco della città gallurese, Settimo Nizzi in seguito all'aumento dei casi di contagio da Covid-19 e per favorire la partecipazione dei docenti e di tutto il personale scolastico alla campagna vaccinale in corso in Gallura dallo scorso venerdì. Il provvedimento del primo cittadino riguarda anche le scuole medie, primarie e dell'infanzia nelle scuola, come negli altri istituti scolastici cittadini, verrà adottata la didattica a distanza entrata in vigore dallo scorso 26 marzo e con scadenza 6 aprile. Vietate anche "le attività ludico-sportive e ricreative, effettuate in presenza, anche se svolte all'aperto, in favore di bambini e adolescenti". (Rsc)