Napoli: Lega, povertà diffusa è dramma vivo in città (2)

- Sapignoli ha affermato: "La difficoltà di arrivare a fine mese era presente già prima della pandemia, che ha peggiorato la situazione", ricorda Simona Sapignoli. Un esempio sono i tantissimi padri separati, nuovi volti della povertà, a cui in molte città le amministrazioni comunali danno un tetto per poter incontrare i propri figli nei primi mesi post-separazione. A Napoli è a disposizione solo una piccola struttura, che può ospitare massimo sette persone: troppo poco rispetto al gran numero di individui rimasti senza casa". Quindi ha concluso il suo intervento e sul delicato punto Sapignoli ha spiegato: "Il Comune di Napoli ha dato un sostegno del tutto insufficiente alle persone in difficoltà". Alessandra Iannuccilli ha ricordato "i molti anziani che non ce la fanno nemmeno fisicamente ad uscire di casa per recarsi alla mensa dei poveri: le associazioni di volontariato in questo caso svolgono un servizio in più, quello di mensa una mensa a domicilio". (segue) (Ren)