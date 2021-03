Napoli: Lega, povertà diffusa è dramma vivo in città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dunque ha aggiunto: "Un servizio utile anche ai tantissimi che si vergognano di chiedere aiuto, perchè chi sta nel volontariato comprende bene quanto per i nuovi poveri sia mortificante mettersi in fila per un piatto di minestra, e vedersi nella stessa situazione di povertà in cui vivono vecchi poveri come clochard e senzatetto". Infine Simona Sapignoli ha osservato come "il Reddito di Cittadinanza sia stato utile dal lato assistenziale, perchè ha dato una sussistenza a chi non ne aveva. Ma è stato fallimentare dall'altro, ovvero quello del lavoro. Abbiamo avuto in Campania il problema dei navigator, il cui mancato utilizzo ha avuto ripercussioni sulla formazione dei percettori e sul conseguente inserimento al lavoro. Questa sarebbe la risposta: una politica volta all'inserimento nel mondo del lavoro, che invece manca. Serve un collegamento tra chi cerca lavoro e chi lo offre, e serve inoltre formazione per creare lavoratori specializzati come tecnici idraulici o ebanisti". (Ren)