Sardegna: accelera campagna vaccinale, in arrivo 197 mila dosi Johnson&Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo arrivo di 197 mila dosi del vaccino monodose Johnson&Johnson da somministrare nel secondo trimestre dell'anno ma soprattutto la fine dell'obbligo di mettere ogni volta da parte il 30 per cento delle dosi ricevute contribuirà ad imprimere una decisa accelerazione alla campagna vaccinale in Sardegna. Ne sono convinti il presidente della Regione, Christian Solinas, e l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu. L'Isola riceverà sempre il 2,7 per cento delle dosi, cioè la quota di fiale a cui ogni Regione ha diritto quando vengono distribuite dall'hub nazionale. Allo stato attuale in Sardegna sono state somministrate il 76,9 per cento delle dosi ricevute (217.699 su 283.190) ed entro il 31 marzo sono attese 13.100 dosi di Moderna, 28.080 di Pfizer e 35.900 di AstraZeneca. Altre 83mila dosi di Pfizer saranno recapitate entro il 12 aprile.56mila sono gli ultra80enni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino e così anche oltre mille pazienti fragili che sono stati convocati dagli ospedali che li hanno in cura. Bloccata, per ora, la vaccinazione del personale dell'assessorato alla Sanità. (segue) (Rsc)