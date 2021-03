Sardegna: accelera campagna vaccinale, in arrivo 197 mila dosi Johnson&Johnson (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi, il personale docente e non docente delle scuole statali, inclusi i supplenti, d'età superiore ai 65 anni, non affetti da gravi patologie, potranno dal 30 marzo aderire alla campagna attraverso il portale, così il personale docente e non docente delle scuole paritarie. Da domani sarà il turno il turno dei cittadini nati dal 1942 al 1944 (dai 77 ai 79 anni d'età) che non soffrono di gravi patologie, che potranno quindi manifestare il proprio consenso sempre sulla piattaforma. Coloro che avranno espresso il loro consenso verranno contattati per la comunicazione dell'appuntamento per la seduta di vaccinazione, che avverrà con AstraZeneca. Ancora da chiarire la questione delle 13 mila fiale di AstraZeneca sequestrate dopo il blocco dell'Aifa e che ancora non possono essere inoculate per le quali il presidente della Regione ha chiesto che vengano scorporate dal totale a disposizione, cosa che che consentirebbe alla Sardegna di superare l'80 per cento delle dosi inoculate. "Con un numero più congruo di dosi - ha detto Solinas - potremmo immunizzare l'intera popolazione in tempi rapidi". (Rsc)