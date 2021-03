Sardegna: tentò di travolgere Carabinieri con ruspa, chef condannato a 6 anni e 8 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era stato arrestato lo scorso 2 novembre con l'accusa di travolgere con una ruspa i Carabinieri che gli avevano appena ritirato la patente e ora per lo chef Alessio Madeddu di 51 anni di Teulada è arrivata la condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di tentato omicidio, resistenza e danneggiamento aggravato (il pm Gilberto Ganassi ne aveva chiesti 8) al termine del processo in tribunale a Cagliari. Il 51enne, che tempo fa aveva partecipato alla trasmissione "4 ristoranti" con Alessandro Borghese, secondo la ricostruzione, sarebbe finito fuori strada col suo furgone lungo la provinciale nei pressi di Teulada e lui stesso avrebbe fermato i Carabinieri rifiutandosi però di essere sottoposto all'alcoltest cosa che ha fatto scattare il ritiro della patente. Madeddu è poi tornato sul posto con una ruspa per recuperare il furgone ma avrebbe ribaltato la jeep dei militari, in quel momento vuota e avrebbe inseguito i Carabinieri con l'intenzione di travolgerli. Una tesi contestata dall'avvocato dello chef, Gianfranco Trullu. Alessio Madeddu, che era detenuto da 4 mesi nel carcere di Uta, andrà agli arresti domiciliari. (Rsc)