Campania: M5s, vergognoso bando provincia Salerno che cerca restauratori gratis (2)

- Gli esponenti del Movimento Cinque Stelle hanno aggiunto: "L'amministrazione salernitana non si limita a chiedere di lavorare gratis ma addirittura chiede ai restauratori di farlo a proprie spese. È questa l'occasione per ribadire ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, che il lavoro si paga. Sempre, anche in ambito culturale. Chiediamo ufficialmente alla provincia di Salerno di annullare quest'atto e di riscriverlo prevedendo il giusto compenso per chi si candiderà". Quindi hanno concluso: "Già il momento per i professionisti della cultura, e del restauro in particolare, è drammaticamente delicato. Proposte del genere sono inaccettabili, inopportune e provocatorie". (Ren)