Vaccino: Ac, ok governo su personale scolastico non residente non sia fuoco di paglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente i docenti e i lavoratori di scuole e università potranno vaccinarsi nella Regione in cui lavorano e non solo in quella di residenza. Era ora". Lo dichiarano in una nota Maria Laura Paxia e Rosalba Testamento, deputate appartenenti alla componente parlamentare l'Alternativa c'è. "Qualche settimana fa - si legge ancora nella nota - avevamo incalzato il governo a intervenire sulla questione con una interpellanza urgente. Come Alternativa c'è siamo contente che almeno su questo tema l'esecutivo sia riuscito a fare chiarezza. Ci auguriamo che non si tratti di un fuoco di paglia e che il governo riesca al più presto a mettere ordine nel caos vaccinale portato avanti da amministrazioni regionali schizofreniche che rispondono purtroppo ancora a personaggi di dubbia capacità e legati a vecchie consorterie politiche". (Com)