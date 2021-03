Abruzzo: Sga, appello alla Regione per sostegni a editoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostegno alla distribuzione della stampa periodica, oppure ristoro agli edicolanti per forme alternative di approvvigionamento. Sono due delle misure proposte dal Sindacato giornalisti abruzzesi per risolvere il problema del diritto all'informazione, negato in vaste zone dell'Abruzzo interno, dove da mesi giornali e periodici non vengono più distribuiti. Sull' "Informazione diritto quotidiano" il sindacato, in rete con l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione province italiane (Upi) e le organizzazioni degli edicolanti Sinagi e Fenagi, ha richiesto un incontro al presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo. Il problema, esploso nella prima fase della pandemia in Val Fino, una delle zone maggiormente colpite nella primavera dello scorso anno, è noto da tempo. Le denunce dei sindaci del Chietino ai vertici dell'Anci e al sottosegretario di Stato con delega all'Editoria raccontano una storia comune alle aree marginali e svantaggiate. Da anni a Taranta Peligna (Ch) è l'amministrazione comunale che si fa carico della distribuzione di quotidiani e periodici. Il Sindacato giornalisti abruzzesi, ha già denunciato questo pericoloso arretramento del livello di civiltà in tanta parte del territorio regionale. (segue) (Gru)