Abruzzo: Sga, appello alla Regione per sostegni a editoria (2)

- Non è soltanto un diritto costituzionalmente garantito a uscire penalizzato da scelte aziendali ingiustificabili e inaccettabili; non è soltanto il lavoro di decine di giornalisti, impegnati a livello locale nell'informazione su carta, a essere esposto a ulteriori fattori di rischio in una delicata fase di transizione digitale. E' la marginalizzazione di ampie fasce di pubblica opinione, che ragioni anagrafiche e "digital divide" allontanano dall'accesso ai canali di informazione on line, un ulteriore, grave risvolto sociale di questa situazione, in una regione storicamente segnata dallo squilibrio interno. Al legislatore regionale si chiede un intervento a tutela del diritto all'informazione, in difesa di decine di attività economiche e dei livelli occupazionali in un settore da tempo alle prese con una pesante crisi congiunturale. Misure legislative di sostegno da concepire sulla falsariga di quanto avviene per la connessione alla telefonia e al traffico dati nelle cosiddette "zone bianche". (Gru)