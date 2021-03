Vaccino: Bonaccini (Regioni), impegno comune con governo per campagna, poi ridare fiducia a Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fianco di questo, ha spiegato il presidente della Conferenza, "è poi fondamentale restituire presto fiducia al Paese. Dobbiamo lavorare insieme per una prospettiva di ripartenza in sicurezza, valutando a quali condizioni epidemiologiche potremmo cominciare ad improntare un’azione che contrastando il virus ci aiuti ad evitare una pericolosa pandemia economica e sociale. Dobbiamo avere - come ha efficacemente sintetizzato il presidente Draghi – 'gusto per il futuro'". Un concetto, "che consente di ricollegarsi alla necessità di un coinvolgimento attivo delle istituzioni regionali nell’occasione storica rappresentata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La prossima settimana torneremo ad incontrarci su questo tema con il presidente del Consiglio, il ministro Franco e la ministra Gelmini, a cui abbiamo assicurato la massima collaborazione nella convinzione che un piano di queste dimensioni e con tanti e tali investimenti previsti possa realizzarsi nei tempi brevi previsti solo con il concorso delle Regioni e delle autonomie locali". (Com)