Sardegna: ristori per addetti al lavoro domestico e di cura, pubblicato bando da 1 milione e 500mila euro

- La Regione Sardegna sosterrà con un milione e 500mila euro i lavoratori addetti al lavoro domestico e di cura che hanno visto il loro rapporto di lavoro sospeso o cessato a causa della pandemia. Lo ha reso noto l'assessore regionale al Lavoro, Alessandra Zedda. "Interveniamo per dare sostegno alla categoria che spesso vive in una condizione di instabilità e incertezza occupazionale e non gode di alcun ammortizzatore sociale", ha spiegato Zedda, che ha annunciato la pubblicazione di un bando rivolto a favore dei lavoratori addetti al lavoro domestico e di cura, non conviventi con il datore di lavoro, retribuiti anche attraverso i voucher, compresi lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici, in attuazione della Legge regionale numero 22 del 23 luglio 2020. (segue) (Rsc)