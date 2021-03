Vaccino: Zampa (Pd), obiettivo è 500mila somministrazioni al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanno arrivando più dosi, quindi sta aumentando il numero dei vaccinati, il nostro obiettivo è arrivare a 500mila somministrazioni al giorno, però questo dipende molto dal numero di dosi su cui il Paese potrà contare". Lo ha affermato Sandra Zampa, responsabile del Pd per la Salute ed ex sottosegretario alla Salute, ospite del programma "L'imprenditore e gli altri" su Cusano Italia Tv. "Penso che possiamo arrivare a 500mila al giorno, avendo il nostro Paese, al di là delle polemiche e delle risse quotidiane su cui siamo da premio Nobel, una grande capacità nelle strutture sanitarie sul territorio. Il Sistema sanitario nazionale (Ssn), nonostante i tagli che negli anni ha subito, è un sistema che ancora tiene molto il punto. Al Ssn si sommeranno molte altre voci importantissime come l’Esercito, la Protezione civile e da oggi anche le farmacie", ha spiegato Zampa, secondo cui "i farmacisti vaccinatori dovranno fare un corso di formazione che è stato già promosso dall’Iss e dura una giornata, dovranno avere degli spazi adatti perché per fare questo vaccino è previsto che ci siano almeno 15 minuti di sosta subito dopo la somministrazione. Se ci fosse uno shock anafilattico dovrà essere tutto predisposto, come previsto dal protocollo”. Per quanto riguarda il vaccino Sputnik, Zampa si è detta "certa che verrà messo in commercio. Mi attendo che l'Ema farà fino in fondo ciò che ha già iniziato a fare. La Russia però deve permettere a Ema di fare visita ai suoi laboratori e non so quanta capacità di produzione abbia”, ha aggiunto.(Rin)