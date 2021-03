Napoli: confronti online con Alessandra Clemente, giovedì "La città dell'innovazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli incontri di ascolto di Alessandra Clemente in vista della tornata elettorale delle prossime amministrative della Città di Napoli. Come ogni giovedì alle 18.30 Alessandra Clemente incontrerà online cittadini, associazioni e comitati per discutere a confrontarsi su dei temi specifici. Questo giovedì il tema in discussione sarà: "La città dell'innovazione". "Stiamo vivendo nel periodo a più alto tasso di innovazione di tutta la storia dell'umanità - spiega una nota - nel mezzo di una rivoluzione tecnologica in cui l'innovazione e la scienza offrono opportunità mai viste prima. Un'era dove l'impossibile è reso possibile: possiamo orientarci in una città che non conosciamo, guidare una macchina non nostra, comunicare in una lingua che non capiamo, accedere a nuovi saperi in un clic e raccontare quello che vediamo in diretta a tutto il mondo. Viviamo altresì in un'epoca estremamente complessa, nella quale differenti tecnologie e trend non ci lasciano il tempo di adattarci e invadono con una rapidità esponenziale ogni settore della nostra società, dall'istruzione, alla politica, dalla produzione, alla previdenza sociale fino ad arrivare alla sfera personale. Di assoluta importanza è innovare la macchina amministrativa pubblica. L'utilizzo di tecnologie innovative in questa sfera facilita il rapporto con i cittadini, aumenta la qualità dei servizi pubblici e incrementa la trasparenza amministrativa. Questo elemento rappresenza una delle principali sfide che il prossimo sindaco di Napoli dovrà affrontare. Tra opportunità e complessità, la nostra città sta muovendo i primi passi verso l'innovazione, ma il lavoro da fare è ancora tanto". Questo il tema dell'incontro di ascolto e di elaborazione di proposte nel confronto on line meet me "La città dell'innovazione" che si terrà giovedì 1 aprile ore 18. (Ren)