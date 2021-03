Tlc: attivata da Lepida a Jolanda di Savoia la prima scuola che sfrutta la capillarità della rete Ftth di Open Fiber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano Scuole entra nel vivo: a Jolanda di Savoia (Ferrara) Lepida, la in-house della Regione Emilia-Romagna che si occupa dello sviluppo delle infrastrutture di Tlc degli Enti pubblici regionali, ha infatti attivato la connettività ultrabroadband nella prima scuola oggetto della nuova convenzione, siglata alla fine del 2020 con Mise, Regione e Infratel. Lo rende noto un comunicato. Sfruttando la rete interamente in fibra ottica realizzata da Open Fiber nel comune del ferrarese, che collega abitazioni, imprese e anche le sedi della Pubblica amministrazione, Lepida ha infatti installato gli apparati dedicati per connettere l’Istituto scolastico Alessandro Manzoni e la Biblioteca comunale, che da oggi possono dunque disporre di un’infrastruttura capace di raggiungere una velocità simmetrica di navigazione di 1 Gigabit per secondo (scalabile fino a 10 Gigabit). Il nuovo Piano, nato alla fine del 2020 con l’obiettivo di fornire connettività a banda ultra larga, reti di accesso e servizi di gestione agli edifici scolastici di tutto il territorio nazionale, pesantemente colpito dall’emergenza Covid-19, consentirà di connettere tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Regione che ancora non dispongono di servizi web di ultima generazione. Sono quasi 1.300 quelle già connesse da Lepida con la Banda Ultra Larga, più della metà degli istituti presenti in Emilia-Romagna, ma presto lo saranno anche le restanti, grazie anche all’infrastruttura realizzata da parte di Open Fiber nell’ambito del piano Bul di Infratel. (segue) (Com)