Tlc: attivata da Lepida a Jolanda di Savoia la prima scuola che sfrutta la capillarità della rete Ftth di Open Fiber (2)

- Circa 24 milioni di euro le risorse disponibili: fondi destinati alla Regione dal Comitato nazionale Banda Ultra Larga (Cobul) del ministero dello Sviluppo economico, con l’attuazione degli interventi previsti nel Piano Scuole. Oltre a una rete più veloce, Lepida fornirà gratuitamente anche le attività di assistenza e manutenzione per dieci anni, in più i servizi di porta autenticata per l’accesso di studenti e docenti e il filtraggio dei siti per navigare in sicurezza. Per il Piano Scuole Open Fiber ha predisposto un’offerta ad hoc a disposizione di tutti gli operatori, ai quali fornisce, oltre al servizio, una coppia di fibra spenta gratis nel caso in cui le scuole attivate rientrino tra le aree incluse nei bandi Infratel. ”Siamo orgogliosi che l'istituto di Jolanda di Savoia sia il primo istituto a livello nazionale che, nell’ambito del nuovo Piano Scuole, riesce a sfruttare la capillarità della rete Ftth di Open Fiber. Un grande passo avanti per il bene dei nostri ragazzi, che rappresentano il futuro del nostro Paese e su cui vanno mirati forti investimenti e politiche incisive - ha affermato il sindaco di Jolanda di Savoia Paolo Pezzolato - ringrazio Lepida e Open Fiber per il lavoro svolto e per l'attenzione rivolta ai territori ed ai piccoli comuni della Regione-Emilia Romagna. (segue) (Com)