Tlc: attivata da Lepida a Jolanda di Savoia la prima scuola che sfrutta la capillarità della rete Ftth di Open Fiber (3)

- “È tecnicamente emozionante accendere le prime scuole sulla rete pubblica realizzata dal concessionario Open Fiber, ampliando la rete sviluppata da Lepida nel corso del tempo per la Pubblica amministrazione. Siamo i primi ad utilizzare questa nuova rete per le scuole a livello italiano e stiamo cercando di trovare sempre nuove soluzioni per essere innovativi e per estendere il servizio di connettività in tutto il territorio”, ha dichiarato Gianluca Mazzini, direttore generale di Lepida. “La partnership con Lepida nell’ambito del Piano Scuole conferma la validità del modello wholesale only - ha sottolineato Simone Bonannini, direttore Marketing e Commerciale di Open Fiber - che costituisce un’opportunità di sviluppo per tutti gli operatori di telecomunicazioni, comprese le in-house pubbliche. La pervasività della nostra infrastruttura, che ha raggiunto 11,5 milioni di unità immobiliari tra grandi città e piccoli comuni e circa 10mila edifici scolastici in tutto il Paese, consente infatti di velocizzare anche la digitalizzazione dei sistemi educativi: quest’anno particolare che stiamo vivendo ci ha insegnato che solo attraverso l’uso delle reti a banda ultra larga possiamo garantire inclusività e pari opportunità a tutti gli studenti, combattendo di pari passo le disparità educative. La fibra ottica nelle scuole è sinonimo di uguaglianza”. (segue) (Com)