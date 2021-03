Tlc: attivata da Lepida a Jolanda di Savoia la prima scuola che sfrutta la capillarità della rete Ftth di Open Fiber (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Queste due nuove connessioni, a cui oggi diamo il via, si vanno ad inserire nella nostra rete regionale che vogliamo, e dobbiamo, sempre più allargare e completare", ha commentato Paola Salomoni, assessore regionale alla scuola, università, ricerca, agenda digitale. "In questa fase la parola d’ordine è quindi 'accelerare'. Il digitale è diventato fondamentale per la vita di tutti i giorni, dalla facilitazione all’accesso a servizi pubblici sino a connettersi con i propri familiari e amici. Dobbiamo quindi velocizzare quanto più possibile i processi e i lavori per portare la Banda Ultra Larga a 1Gbps a tutte le persone e gli emiliano-romagnoli, agli edifici pubblici e in questo momento a più scuole possibile”. Sono oltre 230 i comuni oggetto del piano pubblico di copertura a Banda Ultra Larga delle aree bianche dell’Emilia-Romagna, realizzato da Open Fiber, che curerà la gestione e la manutenzione dell’opera per i prossimi 20 anni, e per il quale sono stati messi a disposizione dalla Regione e Infratel oltre 255 milioni di euro dal Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale), Feasr (Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale) e Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coesione). In questi comuni Open Fiber, avvalendosi anche delle dorsali backbone di Lepida, sta realizzando una rete interamente in fibra ottica Ftth che raggiungerà circa 300mila unità immobiliari del territorio. Per una percentuale residuale del progetto, perlopiù per le frazioni e le case sparse, viene realizzato un collegamento con tecnologia Fwa (Fixed Wireless Access). (Com)