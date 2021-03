Napoli: Lega, intervento Comune in via Manzoni è sfregio al verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A pochi giorni dalla polemica scoppiata in città per l’affidamento della Villa Comunale, dibattito tuttora in corso, l’amministrazione comunale ne combina un’altra delle sue annunciando, in pompa magna e con foto di rito, la messa in sicurezza di un tratto di pochi metri del marciapiede di via Manzoni che si trova in condizioni a dir poco indecorose per la terza città d’Italia e per un quartiere così rappresentativo dell’identità e del paesaggio napoletano come Posillipo”. Così Paolo Santanelli e Simona Cipriani del coordinamento Lega Salvini Premier della Prima Municipalità di Napoli. “Seppure l’intervento fosse assolutamente necessario a causa dei marciapiedi divelti e delle ceppaie dei pini abbattuti abbandonati da anni - continuano - il Comune ha pensato bene di sfregiare ancor più il luogo con una colata di asfalto senza prevedere idonei alloggiamenti per le alberature che dovranno essere sostituite. L’intervento è privo di qualsiasi logica giacché, al momento della rimpiantumazione, dovrà necessariamente essere rimosso con notevole spreco di risorse pubbliche. Naturalmente sarebbe stato troppo facile rimuovere le ceppaie e spianare semplicemente la superficie in attesa della rimessa a dimora degli alberi abbattuti. Purtroppo in questi dieci interminabili anni di gestione del sindaco de Magistris e degli assessori al Verde che si sono succeduti, i cittadini napoletani sono stati costretti ad assistere alla sistematica distruzione del patrimonio arboreo con particolare accanimento sulla collina di Posillipo che è stata praticamente desertificata nonostante sia protetta da un Piano paesaggistico che ne tutela finanche gli arbusti spontanei”. (segue) (Ren)