Napoli: Lega, intervento Comune in via Manzoni è sfregio al verde (2)

- "La Lega Salvini Premier Napoli ha più volte denunciato - proseguono dal coordinamento Lega della Prima municipalità - l’assenza di un Regolamento del Verde e di un censimento delle alberature come previsto dalle ‘Linee Guida per la gestione del Verde Urbano’ redatto dal Comitato istituito presso il Ministero dell’Ambiente come richiesto all’art.3 della legge 10/2013 che ha introdotto un nuovo approccio nella gestione del verde urbano più in linea con gli obiettivi di sostenibilità richiesti da Onu e Commissione Europea entro il 2030. Pare, però che in Comune siano sordi riguardo i temi di contenimento della cosiddetta ‘isola di calore’ urbana responsabile degli eventi meteorologici estremi e della tutela della risorsa suolo, vero e proprio capitale naturale, scrigno di biodiversità e regolatore, insieme ad alberi ed altre strutture verdi, della concentrazione di Co2 nell’atmosfera. Come sembra che, a questa Amministrazione, siano sconosciute parole come de-asfaltizzazione, necessaria affinché suolo e radici ‘respirino’, visto l’uso improprio di asfalto che viene addirittura celebrato con foto di gruppo”. (Ren)