Terra dei fuochi: Muscarà (M5s), aumentano i morti per tumore

- "Dall'ultimo studio commissionato dalla Procura di Napoli 2 Nord all'Istituto superiore di sanita, emerge un incremento dei casi di mortalità e ospedalizzazione nei 55 comuni della Terra dei fuochi, a causa dell'esposizione a inquinanti ambientali rilasciati da roghi di rifiuti e da siti di smaltimento illegale. Una fotografia impietosa a cui contribuisce oggi la mancata prevenzione in epoca Covid in Campania, provocata dall'ingiustificato rallentamento degli screening di individuazione precoce. Sempre più numerosi i pazienti in attesa di esami diagnostici o di essere sottoposti a interventi salvavita, a causa di evidenti lacune nell'organizzazione del sistema sanitario regionale, a un anno esatto dall'esplosione dell'emergenza pandemica. Nel frattempo la malattia avanza, mentre aumenta il livello di mortalità, che colpisce indistintamente entrambi i sessi e a tutte le età. Sono sempre più frequenti i tumori al seno e al colon, le patologie respiratorie di ragazzi in età adolescenziale, le patologie neonatali e i casi di infertilità e di malattie endocrino-metaboliche". Lo denuncia la consigliera del Movimento 5 stelle in Campania Maria Muscarà che, su sollecitazione dell'associazione Medici per l'Ambiente e del presidente regionale di Isde Campania Gaetano Rivezzi, ha presentato una mozione. (segue) (Ren)