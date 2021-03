Covid: a Pasqua e Pasquetta vietati ingressi a Mandonna dell'Arco (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni 3, 4 e 5 aprile la Regione Campania ha interdetto l’accesso alla frazione di Madonna dell’Arco del Comune di Sant’Anastasia (Na), salvo che per comprovate esigenze di lavoro o di urgente necessità, nei limiti strettamente indispensabili. Nell'ordinanza firmata dal presidente De Luca è specificato che, al fine di limitare la mobilità, è fatto divieto agli esercenti del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, di effettuare fermate all’interno del territorio dellafrazione ed è disposta la chiusura delle strade di accesso, come individuate dal Comune. (Ren)