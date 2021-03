Napoli: controlli di Polizia, sanzioni e denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nucleo polizia amministrativa di Napoli, nell’ambito dei controlli del territorio, è intervenuto in via Duomo al fine di verificare svariati accessi che necessitano di autorizzazione di passo carrabile sanzionando 7 utenti del tutto sprovvisti del titolo di concessione. Gli agenti appartenenti alla unità operativa aeroporto, durante il consueto servizio di vigilanza, hanno sorpreso nella zona dell'aeroporto un conducente, senza alcuna autorizzazione, senza copertura assicurativa e proveniente da altra provincia, quindi in violazione alle disposizioni da Covid 19, mentre provava a contattare alcuni passeggeri in arrivo offrendo il servizio di trasporto taxi. Il soggetto è stato sanzionato con il sequestro del veicolo. Inoltre, nella zona tra San Giovanni e Ponticelli, gli agenti della locale unità operativa San Giovanni hanno sorpreso due soggetti a commercializzare alimenti senza alcun titolo. Il primo vendeva mitili senza autorizzazione a bordo di un veicolo senza copertura assicurativa e radiato dai pubblici registri. Il soggetto è stato sanzionato, la merce sequestrata e distrutta mentre il veicolo è stato sequestrato e destinato alla confisca. Il secondo è stato sorpreso mentre vendeva alimenti esposti agli agenti atmosferici e senza alcuna autorizzazione in viale della Villa Romana. Anche in quest'ultimo caso la merce oggetto di vendita è stata sequestrata e distrutta mediante sversamento nei compattatori Asia. (Ren)