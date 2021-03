Napoli: uova di Pasqua al Policlinico per promuovere i vaccini, l'iniziativa promossa da Annamaria Colao e Anna di Biase (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è anche una buona occasione per guardare con attenzione alla prevenzione e all'alimentazione durante l'emergenza Covid-19 - sottolinea Colao - La presenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete mellito di tipo 2, malattie polmonari croniche e malattie cardiovascolari sono fattori che aggravano la sindrome da Covid, poiché rendono il sistema immunitario più debole. La dieta può rappresentare una strategia di mitigazione a supporto della funzione immunitaria che può influenzare gli esiti delle infezioni respiratorie da infezione. Ricordiamoci del nostro patrimonio: la Dieta Mediterranea. Promuovere il consumo di frutta, verdura, legumi, olio extra verdine d'oliva, cereali integrali, noci e grassi monoinsaturi minimamente elaborati, con un consumo basso o moderato di prodotti lattiero-caseari fermentati, pesce, pollame, vino rosso e, infine, un basso consumo di carni rosse e lavorate ci mantiene in buona salute. Tutto ciò ha spiccate proprietà antinfiammatorie, immunomodulatorie, antitrombotiche ed antiossidanti. E' infine un onore e un piacere che questa iniziativa sia in comunione con la Società per amore di Anna di Biase, sempre così sensibile e instancabile per portare sollievo ai malati e ai sofferenti", conclude Annamaria Colao che da anni con il progetto del Campus 3s è impegnata nella promozione della cultura della prevenzione. (Ren)