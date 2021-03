Sardegna: Blue economy, ok Regione a piano posizionamento Isola in pianificazione spazio marittimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il documento redatto e condiviso con il Tavolo interassessoriale è il risultato di un grande lavoro comune - spiega l'assessore Sanna - e si inserisce nel quadro della programmazione strategica del Programma regionale di sviluppo, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nell'Agenda 2030 e nel documento preliminare della Strategia regionale di Sviluppo sostenibile, già approvato dalla Giunta lo scorso dicembre". "I piani avranno una durata di dieci anni - prosegue l'assessore - ma questa amministrazione vuole fare in modo che il documento di posizionamento si proietti su un'impostazione strategica di lungo periodo in materia di Blue economy e sustainable blue growth, mediante l'individuazione di quelle buone pratiche in materia di durabilità, rinnovabilità e riutilizzo delle risorse, per il pieno rispetto degli equilibri ambientali e faunistici specifici del Mar Mediterraneo occidentale. Ciò ci consentirà fin da subito di raccordare il piano con la Programmazione unitaria e con la programmazione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali dei Fondi Sie 2021-2027, con il Documento di economia e finanza e con il Programma regionale di sviluppo". (segue) (Rsc)