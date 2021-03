Napoli: disoccupati bloccano Lungomare, serve salario garantito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impressione - spiegano gli attivisti del Movimento 7 novembre - a fronte degli stanziamenti in essere, è che ci sia una scelta politica perpetuata negli anni più che una necessità. Per esempio per quanto riguarda la Villa comunale sono stati stanziati fondi dal comune per 2 ml di euro in un quadro che vede stanziato dallo stesso 5 milioni e mezzo per la piantumazione per tutti i quartieri della città dalle periferie al centro. Inoltre 14 ml di euro stanziati da città metropolitana per la riqualificazione di parchi. Malgrado ciò si preferisce la gestione privata, si dice, non a fine di lucro. Di fatto l'associazione firmataria dell'accordo, la Greencare effettuerà lavori senza bandi di gara con una sua ditta la Euphobia come già fatto in passato per il bosco di Capodimonte. La stessa associazione ha mostrato il proprio interesse per la Villa Floridiana attraverso un un'intervento di volontariato. Cosa vogliamo noi? Lavoro e benessere, formare gli operatori del settore, i pochi giardinieri in forza al comune di napoli non possono garantire un servizio organizzato ed efficiente, promuovere il libero accesso alle aree verdi, superare il modello privatistico degli spazi pubblici". "Non siamo sulla stessa barca - concludono - è impensabile che il patrimonio verde non possa essere una una risorsa per tutti in termini di lavoro e vivibilità". (Ren)