Covd: Iovino (M5s), scomparsa comandante Nero, uomo valoroso che ha onorato la divisa

- "Oggi ci ha lasciato un altro uomo valoroso che per anni, con spirito di abnegazione e grande senso di responsabilità, ha combattuto a testa alta il crimine sotto ogni sua forma. Nella sua lunga carriera, il maresciallo Baldassarre Nero ha indossato la divisa con onore e dedizione, prestando servizio in territori del Casertano dove la criminalità è spesso silente e per questo più infida e pericolosa". Lo dichiara il deputato del Movimento 5 stelle e componente della Commissione Difesa della Camera, Luigi Iovino, dopo aver appreso della scomparsa del maresciallo Baldassarre Nero, comandante della stazione dei carabinieri di Macerata Campania, morto pochi giorni dopo aver contratto il Coronavirus. "Medaglia d'argento al valore - prosegue Iovino - la sua scomparsa lascia un vuoto profondo nell'Arma dei carabinieri. Esprimo le mie condoglianze ai familiari del maresciallo Nero, al generale Teo Luzi e a tutti i suoi colleghi. È nel nome di uomini come questo validissimo Sottufficiale, che non hanno mai abbassato la guardia da quando l'emergenza è esplosa nel nostro Paese, che abbiamo il dovere di vincere la guerra contro questo terribile male". (Ren)