Abruzzo: D'Incecco (Lega), attivare subito tavolo su associazionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità di attivare subito un tavolo di confronto per affrontare le diverse problematiche legate al mondo dell'associazionismo abruzzese è stato sollecitato oggi dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Vincenzo D'Incecco. "Raccolgo il grido di aiuto del mondo delle associazioni - ha spiegato D'Incecco - e mi faccio fautore di un tavolo di confronto per cercare una soluzione all'applicazione del decreto legislativo 118/2011 con cui si subordina l'erogazione dei contributi ad enti ed associazioni del mondo culturale e dei grandi eventi, senza fine di lucro e basate esclusivamente sul volontariato, al preventivo invio della rendicontazione delle spese effettuate e previste nei progetti presentati con le fatture già quietanzate. Riteniamo - ha concluso l'esponente leghista - sia doveroso un intervento per mantenere in vita tutte le associazioni culturali e le fondazioni che costituiscono il patrimonio delle tradizioni dei nostri territori". (Gru)