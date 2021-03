Abruzzo: Marcozzi (M5s) su Pet Tac Chieti, disservizi senza fine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella pessima gestione della Pet Tac dell'ospedale di Chieti è racchiusa tutta l'improvvisazione con cui Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, insieme ai vertici della Asl 02, governano la sanità nel territorio. Parliamo di un macchinario per eseguire esami diagnostici fondamentali per i malati di tumore o di patologie neurodegenerative, situato su due tir con tutti i disagi che ne conseguono per i pazienti fragili che ne hanno bisogno. Una soluzione che sarebbe dovuta essere provvisoria ma che va avanti, di proroga in proroga, da quasi dieci anni. In risposta a una mia interpellanza, l'assessore alla Sanità Verì (Lega) aveva preso l'impegno di acquistare un macchinario di proprietà e di piazzarlo all'interno della struttura. Promessa che, a quanto pare, è destinata a essere tradita dal momento che si parla dell'ennesimo prolungamento del contratto di affitto della Pet su tir per 2 anni + 2. Oltre al danno di non poter usufruire di una strumentazione adeguata, i pazienti stanno subendo la beffa di un servizio dimezzato poiché, allo stato attuale, la Pet sarebbe utilizzabile solamente un giorno a settimana, e non più due come successo finora, causando un ulteriore e inaccettabile allungamento delle liste d'attesa. Una situazione grottesca che non sembra avere una fine, che si gioca sulle spalle degli incolpevoli pazienti abruzzesi, costretti a convivere con quotidiani disservizi". Lo afferma il capogruppo M5s in regione Abruzzo, Sara Marcozzi. (segue) (Gru)