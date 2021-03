Abruzzo: Marcozzi (M5s) su Pet Tac Chieti, disservizi senza fine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le richieste di aiuto delle associazioni, con oltre seimila firme raccolte per chiedere l'acquisto del macchinario, rimangono inascoltate dal centrodestra in Regione. Eppure - osserva Marcozzi - il rischio di sperperare denaro pubblico sembra essere evidente dal momento che ogni anno si spendono circa 500mila euro di affitto, mentre una Pet Tac di proprietà all'interno del presidio avrebbe un costo di circa un milione e mezzo di euro, con annessa possibilità di fare analisi cinque giorni a settimana, abbattendo le liste d'attesa con annesso risparmio sulla mobilità passiva. Proprio per fare chiarezza sull'intera operazione ho già depositato un esposto alla procura della Repubblica e alla Corte dei Conti". "Mi auguro che la manifestazione che le associazioni terranno mercoledì mattina sul Cavalcavia di via dei Vestini sia utile per smuovere le coscienze del governo regionale e dei vertici della Asl 02, nominati sempre dal centrodestra. Non ci sono più scuse per non dare risposte concrete e sanare, una volta per tutte, questa autentica vergogna della sanità regionale che va avanti da quasi dieci anni e di cui non vediamo la fine". (Gru)