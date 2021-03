Campania: Cammarano (M5s), no a delocalizzazione fonderie Pisano a Buccino (Sa) senza ascolto parere popolazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michele Cammarano ha inoltre spiegato: "Dispiace per l'assenza dell'assessore all'Ambiente Bonavitacola, che con una comunicazione ufficiale ha voluto rivendicare l'assoluta terzietà della Regione nella vicenda. Ma proprio perché nella decisione, secondo Bonavitacola, non ci sarebbe stata alcuna volontà politica della Regione, sarebbe opportuno che la stessa giunta avviasse un confronto con un comprensorio importante del territorio salernitano che attraverso decine di sindaci, imprenditori, associazioni e gruppi locali esprime un'esigenza chiara". Quindi il presidente della commissione regionale speciale ha proseguito: "La Regione è ente prima di tutto pianificatorio e di indirizzo e non può esimersi da una valutazione politica di una vertenza che investe le sue materie di competenza come ambiente e sviluppo delle aree interne". Infine Cammarano ha concluso: "Non possono esistere cittadini di A e di serie B, soprattutto se si tratta di cittadini che già vivono sulla propria pelle i disagi connessi a un'oggettiva carenza di servizi di ogni genere". (Ren)