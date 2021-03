Scuola: Bella (M5s), mozione per uniformità criteri aperture in tutta Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diversi studi scientifici hanno già confermato che la scuola è tra i luoghi più sicuri, anche se un luogo a rischio zero non può esistere durante una pandemia: perciò chiediamo che sia adottata ogni azione per riaprire tutte le scuole e che venga considerata sempre prioritaria la didattica in presenza rispetto alle altre attività. Le riaperture fino alla prima media sono un'ottima notizia ma non possiamo fermarci qui" conclude Bella. (Com)