Sardegna: presentato il "Giro autunno in Barbagia", gara ciclistica virtuale

- Una gara ciclistica virtuale, realizzata per la prima volta in Sardegna, che si svolgerà in uno scenario ambientale tra i più belli dell'isola, con un percorso di 30 chilometri, da Nuoro fino a Mamoiada, passando per Orgosolo, e che vedrà la partecipazione di circa 500 atleti e atlete (il 40 per cento stranieri) in rappresentanza di 32 nazioni, ma che è rivolto anche ad un gran numero di appassionati che, oltre a godersi la gara, potranno scoprire le bellezze di quel territorio, raccontate da esperti e testimonial. Sono gli ingredienti della prima edizione del "Giro autunno in Barbagia" presentato questa mattina dall'assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa. La manifestazione, promossa dall'assessorato del Turismo, dalla Camera di commercio di Nuoro e da Aspen, si svolgerà giovedì 8 aprile, alle 20 (con inizio della diretta alle 19.30), e sarà trasmessa su alcune piattaforme digitali. (segue) (Rsc)