Sardegna: troppi contagi da Covid, in zona rossa Gavoi nel Nuorese

- Troppi contagi da Covid e Gavoi, nel Nuorese, diventa l'ottavo comune della Sardegna in "zona rossa". Lo ha deciso con un'ordinanza, il sindaco Salvatore Lai. La chiusura totale è iniziata alle 13 di oggi e si concluderà alle 24 del prossimo 6 aprile. Sospese le attività dei servizi educativi e servizi dell'infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, "prevedendo esclusivamente la didattica con modalità a distanza". Disposta anche la "sospensione del commercio ambulante e il mercato rionale settimanale, in quanto luogo di particolare assembramento di persone; la chiusura al pubblico del cimitero comunale. In occasione dei funerali dovranno essere scrupolosamente rispettate tutte le normative vigenti in materia di anti-contagio da Covid-19 e sono assolutamente vietati i cortei. L'accesso al cimitero sarà consentito solamente ai parenti stretti e per il tempo strettamente necessario all'inumazione del feretro. La chiusura al pubblico della biblioteca comunale". In "zona rossa" ci sono anche Sarroch (Cagliari), Samughero (Oristano), Sindia (Nuoro), Bono, Golfo Aranci, Uri e Pozzomaggiore, nel Sassarese. (Rsc)