Piemonte: futuri ambasciatori della Regione incontrano Consulta femminile

- I futuri ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte – gli allievi delle classi IV liceo linguistico e IIA liceo classico dell’Istituto superiore Luigi Lagrangia di Vercelli – hanno partecipato in videoconferenza all’incontro formativo con la Consulta femminile rispettivamente sui progetti: “Volgiamo lo sguardo ed ascoltiamo il grido di chi piange in silenzio” e “L’altra faccia della medaglia”. Con gli studenti era presente la professoressa Giovanna Vinci. I progetti in questione vertono sul tema dei diritti umani e della lotta contro la discriminazione e la violenza di genere. Il lavoro si svilupperà con ricerche bibliografiche e selezione di materiale sulla condizione femminile con approfondimenti sulle disposizioni di legge e sui fatti di cronaca legati al fenomeno. A conclusione verrà realizzato un video che riprenderà un flash mob rappresentato in uno spazio della scuola e sarà preparata una campagna di sensibilizzazione al problema rivolta ai giovani. (segue) (Rpi)